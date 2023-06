Taranto, arrestato direttore delle Poste: spiava le colleghe in bagno

L'uomo si sarebbe servito di un telecamera nascosta per riprendere le colleghe in bagno. Sequestrate oltre 120mila tra immagini e video

Il tutto sarebbe partito da una dipendente che, un giorno, uscita dal bagno, si accorge di un dispositivo celato in un contentiore. Da lì la scoperta, anche grazie all'ausilio di una collega, di una telecamera nascosta e del suo contenuto. Il direttore di una filiale di un ufficio postale della provincia di Taranto con questo espediente filmava infatti le colleghe nella loro intimità, arrivando a collezionare un quantitativo di 120mila tra immagini e video.

Le indagini

La procura si è mossa immediatamente, con le indagini partite nel marzo 2022, dopo la denuncia dei colleghi dell'ufficio. L'uomo è stato così posto in custodia cautelare agli arresti domiciliari presso la sua abitazione, con l'atto notificato nella giornata di ieri, dopo il sequestro di ulteriori device e dispositivi elettronici in possesso dell'uomo per analizzarne il contenuto. Venerdì 30 luglio si terrà l'interrogatorio di garanzia, e successivamente sarà valutato se prolungare gli arresti domiciliari o revocarne il provvedimento.