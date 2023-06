2/14

La Repubblica: apertura con "Il diktat di Putin". Ultimatum ai mercenari della Wagner: "Unitevi all'esercito o riparate in Bielorussia. Ogni tentativo di insurrezione fallirà. Messo al bando dal Cremlino riappare Prigozhin: "Non cercavamo il golpe". Ma le accuse contro di lui non sono cadute