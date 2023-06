Spaccio di droga e tortura in Lombardia e Piemonte, 26 arresti

Sgominata una banda dedita allo spaccio di droga in Piemonte e Lombardia nel corso di una vasta operazione della polizia di Varese questa mattina. Gli agenti hanno eseguito 26 misure cautelari (di cui 24 in carcere, una agli arresti domiciliari e un divieto di dimora in Lombardia e Piemonte), emesse dai Gip di Busto Arsizio, Novara e Lodi nei confronti di un gruppo di persone originarie del Marocco (coinvolto anche un italiano che aveva mansioni di autista).

Le accuse

Gli indagati devono rispondere a vario titolo per i reati di tortura con uccisione del torturato, tentata estorsione, rapina, detenzione di armi e reati in materia di stupefacenti, in particolare spaccio in numerose zone boschive tra Lombardia e Piemonte.

Gli arresti

Gli arresti sono stati eseguiti in particolare nelle province di Milano, Lodi, Pavia e Cremona, e anche nelle province di Novara e Piacenza. Parte dei soggetti destinatari - irregolari in Italia e senza fissa dimora - è risultata irreperibile. Un arresto è stato eseguito in Germania dalle autorità di polizia di quel Paese dopo l'emissione del mandato d'arresto europeo da parte del Gip. La maggior parte degli indagati ha precedenti in materia di stupefacenti; l'uomo a capo della banda, inoltre, è stato denunciato in tre occasioni a partire dal 2020 per sequestro di persona e lesioni commesse ai danni degli altri membri del gruppo.