Alluvione Emilia-Romagna, intesa su Figliuolo come commissario

Si attende il via libera alla nomina, che sarà discussa nel Consiglio dei ministri con all'ordine del giorno un decreto legge con disposizioni urgenti per la ricostruzione sui territori colpiti

C'è l'intesa nella maggioranza sul nome del generale Francesco Paolo Figliuolo come commissario alla ricostruzione dopo l'alluvione che a maggio ha colpito l'Emilia Romagna e parte di Marche e Toscana. Lo confermano fonti di Governo.

Atteso il via libera in Cdm

Si attende il via liberà alla nomina, che sarà discussa nel Consiglio dei ministri delle 18, con all'ordine del giorno un decreto legge con disposizioni urgenti per la ricostruzione sui territori colpiti dall'alluvione. Figliuolo, comandante del Comando operativo di vertice interforze, ha ricoperto il ruolo di commissario straordinario per l'emergenza Covid-19 da marzo 2021 a marzo 2022.