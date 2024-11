Nasce Connessi, il nostro nuovo programma tv e social

Quante volte vi siete resi conto che una notizia ascoltata al tg o letta su un giornale avrebbe cambiato - anche se in minima parte - la vostra vita? Per esempio informandovi di una novità fiscale, di una legge in discussione o di un caso di cronaca nella città in cui vivete. Altre volte le connessioni tra quello che accade nel mondo e la routine quotidiana sembrano invisibili, ma non per questo non ci sono.

Che cos'è Connessi

Connessi adotta questa prospettiva per raccontare l'attualità: cercare di capire in che modo quello che accade ogni giorno ci riguarda e cosa è possibile fare per cambiare le cose in meglio. Insieme a Chiara Piotto che presenterà il programma, si siederanno intorno al tavolo ogni settimana ospiti conosciuti per la loro capacità di analizzare, raccontare e informare sui social. A cominciare da Marco Cartasegna, fondatore del media social Torcha e ospite fisso della trasmissione. Ogni settimana, con la cura editoriale di Andrea Dambrosio, verranno selezionati alcuni temi di dibattito senza limiti di campo: dalla politica agli esteri, dalla cultura all'economia.

La diretta ogni domenica alle 21, dove guardarla

Poche regole per il dibattito in studio: informalità, apertura, racconto di tutti i punti di vista. Il programma, in onda ogni domenica sera dalle 21,00 alle 21,40 a partire dal 17 novembre, sarà in diretta su tutte le piattaforme di Sky tg24: sul nostro canale tv naturalmente, ma anche qui sul sito e sui nostri canali social. In particolare seguendo le dirette sui canali Instagram e TikTok @skytg24 sarà possibile mandare commenti e domande e integrare così la discussione live.

#Connessi continua post-puntata sui social

Al termine di ogni puntata, la diretta social continua anche sul profilo Instagram di Sky tg24, dove - insieme al media Torcha - giornalisti e ospiti faranno il punto sui temi della puntata per arricchire la conversazione e raccogliere spunti in vista degli appuntamenti successivi. I contenuti video trasmessi saranno disponibili anche sulle piattaforme online di Sky tg24, dal sito ai vari canali social.

Prima puntata di Connessi il 17 novembre, ospiti e temi

Alla prima puntata, il 17 novembre, parteciperanno Marco Cartasegna, fondatore di Torcha, Francesco Oggiano, Digital Journalist, e Pegah Moshir Pour, consulente e attivista per i diritti umani e digitali. Si discuterà del racconto sui social, spesso diviso, sulla guerra in Medio Oriente, di come ridurre la fuga all'estero dei giovani talenti e di come le app di dating hanno modificato il modo in cui ci si innamora (o no).