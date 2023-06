Mestre, investiti sui binari da un treno: un morto e un ferito

Lifestyle

Secondo le previsioni di Trenitalia per la prossima settimane, tra il 10 e il 15% in più di italiani viaggeranno in treno per le ferie di questa estate. Tra Frecce, Intercity, Regionale e Fse, tra giugno e settembre in Italia vengono garantiti oltre 6.600 collegamenti in treno, ai quali si aggiungono circa 11mila corse bus mentre in Europa saranno oltre 3.300 i collegamenti al giorno in treno e 8.000 in autobus