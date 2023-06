Quante ne sai sulle notizie della settimana? FAI IL QUIZ

Sono stati giorni di apprensione per l'equipaggio del mini sommergibile turistico di cui si sono perse le tracce lo scorso 20 giugno durante una immersione per raggiungere il relitto del Titanic nell'Oceano Atlantico. Epilogo drammatico per le cinque persone a bordo, che avrebbero perso la vita a seguito di un'implosione del sommergibile.

Intanto in Italia hanno preso il via gli esami di Maturità (SPECIALE) per gli oltre 536mila studenti giunti alla fine del percorso scolastico. Tra le tracce della prima prova anche WhatsApp; in occasione della seconda prova al liceo classico gli studenti hanno affrontato una versione di latino, allo scientifico hanno dovuto risolvere due problemi attraverso los tudio delle funzioni, al linguistico hanno tenuto banco Barnes, Obama e l'Unesco.

Sul fronte politico prosegue la diatriba sulle famiglie arcobaleno con la procura di una città che ha impugnato per illegittimità gli atti di nascita di 33 bambini nati da due mamme; mentre il Governo sta lavorando ad alcune modifiche al codice della strada prevedendo nuove misure restrittive sull’uso dell’alcol alla guida.

La Premier Giorgia Meloni, intanto, ha incontrato a Palazzo Chigi un celebre attore americano, a Roma in occasione della premiére del suo ultimo film. A proposito di cinema, in arrivo una nuova pellicola di animazione della Disney, Elemental.

Infine, qual è la città più affollata di Europa secondo uno studio di Holidu, portale di prenotazione per le vacanze? E quella dove di mangia meglio, secondo il World’s 50 Best Restaurants 2023?

Verifica quanto sei preparato sui fatti della settimana con il News Quiz di SkyTg24