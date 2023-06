Implosione sottomarino Titan, James Cameron: "Ricorda tragedia Titanic"

Il regista canadese è l'autore del film con Leonardo DiCaprio e Kate Winslet sul disastro del transatlantico nel 1912 e grande appassionato di spedizioni subacquee ascolta articolo Condividi

Dopo giorni di ricerche, i rottami del sottomarino di OceanGate disperso da domenica sono stati trovati proprio accanto al relitto del Titanic. "Mi colpisce la somiglianza con il disastro del Titanic dove il capitano fu ripetutamente avvertito della presenza di ghiaccio davanti alla sua nave, eppure si lanciò a tutta velocità in una distesa di ghiaccio in una notte senza luna, causando la morte di molte persone". Lo ha dichiarato in una intervista alla tv americana ABC News il regista canadese James Cameron, autore del film con Leonardo DiCaprio e Kate Winslet sul disastro del transatlantico nel 1912 .

Cameron: il sottomarino era esattemente dove doveva essere "Che una tragedia simile, in cui gli avvertimenti sono rimasti inascoltati, si sia verificata nello stesso identico luogo, con tutte le immersioni in corso in tutto il mondo, credo sia semplicemente stupefacente" ha aggiunto James Cameron, grande appassionato di spedizioni subacquee. Nel 2012 è stato il primo ad immergersi in solitaria nella parte più profonda dell'oceano, con un sommergibile da lui stesso progettato e costruito. "Quattro giorni di ricerca, cercavano ovunque. Andavano in giro in allerta perenne, e il sottomarino era esattemente dove doveva essere. Sul fondo marino letteralmente sotto la sua ultima poszione conosciuta" ha raccontato James Cameron in un'altra intervista. approfondimento Titan, Marina Usa aveva rilevato subito l'implosione

Minisommergibile disperso, trovati rottami. Morti i passeggeri La Guardia costiera Usa ha fatto sapere che sono stati trovati vicino al Titanic 5 rottami del sommergibile, disperso da domenica con a bordo 5 persone, e che sono in linea con una 'catastrofica perdita di pressione'. Le autorità ritengono che ci sia stata "un'implosione". Nota di Oceangate: "L'equipaggio del nostro sommergibile è morto. Questi uomini erano veri esploratori che condividevano un distinto spirito di avventura e una profonda passione per l'esplorazione e la protezione degli oceani" Le 5 persone a bordo del Titan, il sommergibile disperso da domenica, sono morte e alcuni detriti del mezzo sono stati trovati vicino al Titanic. La Guardia costiera Usa ha fatto sapere che i cinque rottami trovati sono in linea con una "catastrofica perdita di pressione". Le autorità ritengono che ci sia stata "un'implosione". In una nota, Oceangate ha confermato il decesso dei passeggeri La Guardia Costiera Usa ha spiegato che un veicolo a comando remoto ha scoperto un "campo di detriti" nell'area di ricerca della nave Titan. Il Rov della Horizon Arctic li ha individuati sul fondale marino a circa 200 metri dal Titanic. "Continueremo a ispezionare l'area dove sono stati trovati i rottami", ha aggiunto. Secondo Bbc, che cita un esperto e amico dei passeggeri, tra i detriti ci sarebbero la parte posteriore e il telaio di atterraggio del piccolo sommergibile Il caso del Titan è "incredibilmente complesso" data l'area remota delle ricerche, "questo ambiente è incredibilmente spietato", ha aggiunto la Guardia Costiera americana rispondendo a chi chiedeva del recupero dei corpi delle vittime. Le autorità hanno poi spiegato che "non sembra esserci alcun legame" fra i rumori percepiti e il luogo dove sono stati trovati i detriti (nella foto, immagini satellitari Maxar)