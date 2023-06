Papa Francesco su condizioni di salute: "Mio respiro non è ancora buono"

“Sono ancora sotto effetto dell'anestesia, il respiro non è buono". Lo ha detto a braccio Papa Francesco durante l'udienza di oggi ai partecipanti all'Assemblea della Riunione delle Opere per l'aiuto alle Chiese orientali (Roaco). Poi il Pontefice ha chiesto a Mons. Claudio Gugerotti, prefetto del Dicastero per le Chiese orientali, di consegnare ai presenti il testo scritto, preparato per l'occasione.

"La generosità solidale è spesso l'unica risposta concreta all'ingiustizia e al dolore che opprimono tanti esseri umani" ha sottolineato Papa Francesco in udienza . Il Pontefice ha ringraziato i presenti perchè si dedicano a una solidarietà fattiva, "che aiuta a risanare le ferite ed è come una carezza sul volto di chi soffre. Una carezza che restituisce speranza nel trambusto dei conflitti" precisa il Santo Padre.

Il disegno di pace di Dio

"È tremendo, oggi, il contrasto con il disegno di Dio: disegno di pace, di fraternità e concordia per tutti. Disegno che invita a smettere di combattersi a vicenda e a unire piuttosto le forze per lottare contro la fame e le malattie". Lo ha sottolineato Papa Francesco ricevendo in udienza i partecipanti alla 96esima Assemblea Plenaria della Riunione delle Opere per l'Aiuto alle Chiese Orientali (Roaco) e alla Youth Conference. "La Bibbia ci parla dei progetti di pace di Dio ma ci mostra anche, dall'inizio, la violenza del fratello sul fratello: Caino e Abele, l'uccisione dell'innocente" ha continuato il Pontefice. “Quanto fa bene, prima di tutto a noi cristiani, ascoltare a cuore aperto questa Parola sacra, per lasciarsi illuminare e guidare non dai propri disegni, ma da quello misericordioso di Dio, che vuole abbracciare e salvare tutti gli uomini, tutti i fratelli di Gesu'! "ha concluso il Santo Padre.