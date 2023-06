Alberobello, niente Tari per chi adotta un cane al canile comunale

Il regolamento entrerà in vigore solo dopo l'approvazione in Consiglio comunale, anche se al momento è già possibile adottare un cucciolo e usufruire dell'esenzione. L'obiettivo dell'amministrazione del sindaco Francesco De Carlo è quello di aiutare le famiglie a risparmiare ma portando in casa un nuovo componente della famiglia. Il senso del provvedimento è anche offrire una disponibilità economica alla famiglie, che risparmieranno i soldi della tassa e potranno così contare su maggiori risorse.

I precedenti

Non solo Alberobello: un provvedimento simile era stato adottato in passato da altri comuni. Nel 2018 aveva stabilito un’analoga esenzione Locorotondo, mentre nel 2016 Bisceglie aveva introdotto sconti fino a 5.000 euro sulle tasse comunali per chi adottava un cane purché non cucciolo.