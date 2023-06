Sciopero aerei oggi 20 giugno, tutti i voli garantiti

Sciopero aerei fino alla mezzanotte di oggi, 20 giugno. Come riportato dal sito dell'Enac, ci sono voli garantiti in aggiunta ai voli di Stato, militari, emergenza, sanitari, umanitari e di soccorso. Si tratta di tutti i voli, inclusi i voli charter, schedulati in partenza nelle fasce orarie 7/10 e 18/21; tutti i voli charter da/per le isole regolarmente autorizzati o notificati anteriormente alla data di proclamazione dello sciopero. (COSA FARE PER SALVARE IL VIAGGIO - LO SCIOPERO DEL 4 GIUGNO)