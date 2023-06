Enav, sciopero dei controllori di volo oggi 4 giugno: cosa sapere

Il trasporto aereo torna oggi a scioperare con uno stop di 24 ore. Alla manifestazione hanno aderito i lavoratori di numerose compagnie di volo e del comparto aereo, aeroportuale e indotto aeroporti, dei servizi aeroportuali di handling e dei controllori di volo Enav. Le modalità di sciopero variano però da aeroporto e aeroporto e da una compagnia all’altra. Si continua a volare nelle fasce di tutela che vanno dalle 7.00 alle 10 .00 e dalle 18.00 alle 21.00. Dalle società che restano ferme, agli orari fino a come chiedere il rimborso: tutto quello che c’è da sapere.

Le motivazioni dello sciopero e le prossime manifestazioni

I sindacati incrociano le mani a causa del mancato rinnovo del contratto collettivo nazionale nel settore dell’handling aeroportuale e della situazione dei lavoratori delle varie compagnie aeree. La richiesta è la garanzia di un miglioramento delle condizioni lavorative del personale sia viaggiante che di terra così come dei controllori Enav. Nei prossimi mesi sono già previsti anche altri scioperi aerei per lunedì 19 giugno e martedì 20 giugno e un altro per sabato 15 luglio.