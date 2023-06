Un black out ai motori a due ore dalla partenza ha reso necessario trainare la nave con un rimorchiatore della compagnia. La Moby Wonder è stata agganciata alle 4.40 di notte e l'operazione si è conclusa questa mattina, attorno alle 7, con il rientro della nave a Genova. I passeggeri ripartiranno oggi in direzione Olbia

Notte di paura per 700 persone a bordo del traghetto Wonder della Moby, partito ieri sera da Genova e diretto in Sardegna. A 25 miglia dalla costa ligure, a due ore dalla partenza, la nave ha subito un black out ai motori. L'allarme è stato lanciato alla capitaneria poco dopo le 23. Dopo alcuni tentativi di riavviare le macchine, la nave è rimasta alla deriva. Un rimorchiatore è quindi partito da Genova per raggiungere il traghetto e trainarlo fino al porto in sicurezza. L'operazione si è conclusa questa mattina, attorno alle 7, con il rientro della nave in Liguria. I passeggeri, che sarebbero dovuti arrivare questa mattina a Olbia, ripartiranno oggi in direzione Sardegna.