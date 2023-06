Cieli prevalentemente soleggiati su tutte le regioni della penisola. Anche in serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con assenza prevalente di nuvolosità. Le temperature minime e massime sono in rialzo per tutta la settimana

Si preannuncia una settimana di grande caldo in Italia per effetto del promontorio anticiclonico presente sul Mediterraneo centrale. Nei prossimi giorni aria calda di matrice africana investirà la penisola facendo salire drasticamente le temperature che tra mercoledì e giovedì faranno segnare anomalie positive nell'ordine di 8-10 gradi, con picchi oltre i 35 gradi specie sulle zone interne del Centro-Sud. Una prima, vera ondata di afa destinata però ad esaurirsi intorno all'ultimo weekend di giugno quando una saccatura dovrebbe portare temporali sparsi e calo termico.

Previsioni al Nord

Nuvolosità medio-alta in transito al mattino. Al pomeriggio isolate precipitazioni sui rilievi alpini, nessuna variazione altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli poco nuvolosi su tutti i settori. In serata ancora fenomeni sulle Alpi con locali sconfinamenti sulle pianure di Nord-Ovest, più asciutto altrove.

Al Centro

Tempo stabile al centro sia al mattino che al pomeriggio con cieli sereni o velati. Non sono previsti cambiamenti del tempo in serata e nottata. Condizioni di tempo asciutto su tutte le regioni dell'Italia centralela regione sia al mattino. In nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nubi sparse e ampie schiarite.

Al Sud e sulle Isole

Cieli soleggiati al mattino, qualche innocuo addensamento sulla Sardegna. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con assenza prevalente di nuvolosità. Le temperature minime e massime sono in rialzo per tutta la settimana.