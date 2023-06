3/6 ©IPA/Fotogramma

Temperature alte sono attese soprattutto in Sardegna, dove all'inizio della prossima settimana si toccheranno i 40 gradi nelle zone interne. A metà settimana, poi, le temperature si alzeranno anche nelle zone interne tirreniche, in particolare in Toscana e nel Lazio, e anche in Puglia e Basilicata ionica, con 33-37 gradi e punte anche superiori

