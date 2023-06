Quante ne sai sulle notizie della settimana? FAI IL QUIZ

Una settimana, quella appena trascorsa, in cui sono scomparse tre personalità celebri di politica, cinema e letteratura.

Mercoledì 14 giugno l'Italia ha dato il suo ultimo saluto a Silvio Berlusconi, scomparso in seguito alla mielomonocitica cronica di cui soffriva da tempo che lo aveva colpito da tempo. In Piazza Duomo a Milano, alla presenza di circa 15mila persone secondo i dati diffusi dalla Questura, si sono tenuti i funerali di Stato (FOTO) alla presenza di celebrità dello spettacolo e di importanti cariche politiche italiane ed internazionali. Anche se si sono fatte notare alcune assenze. Non sono mancate le contestazioni contro la decisione di proclamare il lutto nazionale per la morte del leader di Forza Italia.

Nei giorni scorsi si sono spenti anche Cormac McCarthy, tra i più grandi scrittori americani, e Francesco Nuti, regista e attore fiorentino scomparso dopo una lunga malattia.

Paul McCartney ha annunciato la pubblicazione entro l'anno dell'ultimo inedito dei Beatles che vedrà anche la partecipazione della voce di John Lennon sulle note di “Now and then”, scritta nel 1978; intanto proseguono le azioni dimostrative degli eco attivisti che hanno recentemente imbrattato una celebre opera d'arte presso il Museo Nazionale di Stoccolma, in Svezia.

E ancora, il Parlamento Europeo ha approvato un nuovo regolamento sull'intelligenza artificiale che comprende alcuni sostanziali divieti, mentre Google è stata accusata dalla Commissione europea di abuso di posizione dominante, ma la società americana avrebbe respinto le accuse.

