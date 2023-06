Gallipoli, ordinanza anti nudità: vietato andare in giro in costume

Economia

Caro spiaggia, anche mille euro per un gazebo. I rincari dell’estate

Il Codacons ha rilevato incrementi medi tra il 10 e il 15% per ombrelloni, lettini e sdraio, a cui si aggiungono quelli per cibi e bevande consumate presso i lidi, che ammontano al 5-10%. Crescite non inferiori sono quelle che si registrano per chi decide di prenotare un albergo per una settimana di ferie ad agosto oppure di comprare una vaschetta di gelato

L’apertura della stagione estiva ha portato molti stabilimenti balneari a modificare i propri listini applicando rincari alle tariffe per il pubblico per numerosi beni e servizi. La ricerca è stata effettuata dal Codacons che ha verificato i prezzi su alcune delle spiagge più note d'Italia

OMBRELLONI, LETTINI E SDRAIO – Tra i rincari più rilevanti, spiega il Codacons, ci sono ombrelloni, lettini e sdraio, che registrano incrementi medi del +10%/+15% in tutta Italia con punte del +25% rispetto allo scorso anno, come confermato dagli stessi gestori che hanno parlato in questi giorni di aumenti "inevitabili" generati dai maggiori costi a loro carico