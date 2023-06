Meteo, allerta arancione per maltempo in Emilia-Romagna

Allerta meteo in Emilia Romagna . Nei giorni scorsi l’allerta era stata gialla, ma nella giornata di oggi Arpae e Protezione civile hanno diramato un’allerta arancione “per criticità idrogeologica” e gialla per “criticità idraulica, idrogeologica e temporali” ( MALTEMPO: I DANNI ).

La situazione

Per la giornata di oggi, recita il bollettino meteo di Arpae, "sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali localmente di forte intensità più probabili sui rilievi con precipitazioni intense che possono generare innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua e, sui versanti, fenomeni franosi e di ruscellamento. Con particolare riferimento al settore centro-orientale non si escludono allagamenti delle aree urbane dovuti al non totale ripristino della rete fognaria e nella parte collinare permane la possibilità di evoluzione dei dissesti che si sono innescati nelle ultime settimane. Permangono inoltre condizioni di criticità localizzate nella pianura bolognese (con particolare riferimento ai territori di Molinella e Budrio) e ravvennate (con particolare riferimento agli affluenti del Reno) per la difficoltà di smaltimento delle acque che gravano sul reticolo secondario e di bonifica e per possibili problemi di tenuta arginale”.