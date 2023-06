Morte Silvio Berlusconi, martedì camera ardente a Cologno Monzese

La camera ardente

Il feretro del fondatore di Forza Italia è stato trasportato oggi a Villa San Martino, ad Arcore. La camera ardente sarà invece allestita allo studio 20 di Mediaset a Cologno Monzese, a partire da domani, per permettere di dare un ultimo saluto all'ex presidente del Consiglio. La scelta dello studio di Mediaset ha prevalso sulle altre possibili opzioni. In un primo momento si era infatti ipotizzata una camera ardente in Senato, scelta approvata anche dal presidente La Russa, oppure a Palazzo Marino, sede del Comune di Milano, con il benestare del sindaco Giuseppe Sala. Non è la prima volta che gli studi televisivi di Cologno Monzese sono la sede dell'ultimo saluto a personaggi noti. In passato infatti sono state allestite le camere ardenti di Raimondo Vianello e Sandra Mondaini, ma non nello Studio 20.