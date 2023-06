Milano, uomo accoltella passeggeri in treno: fermato a Rogoredo

Attimi di terrore quelli vissuti nella serata di ieri dai passeggeri dal treno 3098 partito da La Spezia e diretto a Como, teatro di una aggressione avvenuta intorno alle 21.30 mentre il convoglio si trovava tra le stazioni di Pavia e Rogoredo. Secondo quanto ricostruito infatti, un giovane di 19 anni originario di Genova, già noto alle forze dell’ordine per precedenti di rissa, violenza e resistenza a pubblico ufficiale, avrebbe accoltellato tre persone che sono rimaste ferite in modo non grave.

I fatti

Il ragazzo è stato successivamente fermato dagli agenti della questura e dalla Polfer, presso la stazione di Rogoredo di Milano, dove si sarebbe reso anche protagonista di minacce di morte verso le forze dell’ordine. L’aggressore è stato arrestato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale, oltre che denunciato per lesioni. Le vittime dovrebbero essere un 18enne tunisino colpito alla guancia e all'avambraccio, attualmente ricoverato in codice verde all'Humanitas, un 46enne colpito all'altezza del sopracciglio e trasportato al San Paolo, oltre a un 55enne, probabilmente intervenuto per bloccare il 19enne, ferito alla fronte.