Mille Miglia, percorso e auto in gara. Al via da Brescia il 13 giugno

Martedì 13 giugno alle 12:30, dalla Pedana di Viale Venezia a Brescia, prenderà il via la 1000 Miglia 2023, la corsa per auto storiche che attraversa scenari unici in Italia. Saranno 5 le giornate di gara che, fino al 17 giugno, impegneranno le 420 auto ammesse al via. Nata nel 1927 come gara di velocità dall’intuizione di Giovanni Canestrini, Franco Mazzotti, Renzo Castagneto e Aymo Maggi, la 1000 Miglia è oggi una competizione di regolarità e un viaggio tra arte e design in movimento.

Il passaggio a Lugo e Imola

Il convoglio passerà da Lugo il 13 giugno dove avverrà il controllo timbro, in piazza Francesco Baracca. Poi le auto storiche proseguiranno fino all'arrivo ad Imola alle 18.40 circa, al controllo timbro in piazza Matteotti, che anticiperà l'ingresso in Autodromo dove vi saranno intorno alle 18.45 delle prove cronometrate. Le auto usciranno così da Imola in direzione Forlì, ultima tappa prima dell'arrivo a Cervia-Milano Marittima. "La 1000 Miglia - ha detto il sindaco di Imola Marco Panieri - è una gara storica, leggendaria e della quale Imola è stata protagonista in passato. Infatti, nella nostra città era prevista l'ultima sosta tecnica di tutte le scuderie prima degli ultimi 410 km per arrivare al traguardo e, in viale De Amicis, Enzo Ferrari in persona coordinava i rifornimenti e i controlli della Scuderia Ferrari, come ben testimoniato dalle immagini dell'edizione del 1934". La 1000 Miglia, ovvero "il più importante museo viaggiante del mondo - ha sottolineato il sindaco di Lugo Davide Ranalli - non toccava Lugo, ma alcuni lughesi come Supremo Montanari, pilota dilettante, hanno partecipato con risultati clamorosi. Vorremmo contribuire con un segnale di ripresa della normalità con un evento straordinario dopo le difficili giornate di maggio".