Sciopero Trenitalia, l'11 giugno a rischio treni regionali in Trentino

Lo sciopero si svolgerà dalle ore 2 di domenica 11 giugno all'una di lunedì 12 giugno. Riguarda i treni regionali in Trentino Alto Adige e nelle regioni limitrofe. Possono verificarsi cancellazioni o variazioni. Non sono coinvolti i treni Lunga Percorrenza. Lo sciopero può comportare modifiche al servizio, anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione. In ogni caso, secondo quanto comunica Trenitalia, i treni che si trovano in viaggio a sciopero iniziato arrivano comunque alla destinazione finale se è raggiungibile entro un'ora dall'inizio dell'agitazione sindacale. Trascorso tale periodo, i treni possono fermarsi in stazioni precedenti la destinazione finale. Poiché lo sciopero si terrà in un giorno festivo non sono previste fasce orarie di garanzia.

Le motivazioni dello sciopero

La protesta è stata indetta da Filt Cgil, Fit Cisl e Asgb. In una nota le organizzazioni sindacali affermano che "è dal 2019 che a livello locale non vengono sottoscritti verbali di accordo rimandando tutte le tematiche a livello nazionale". Secondo i sindacati i problemi più importanti riguardano "i turni di lavoro sempre più compressi che non consentono soste adeguate alle refezioni e un utilizzo sproporzionato dello straordinario giornaliero, la mancanza di soluzioni conciliative vita-lavoro, l'impossibilità in certi periodi di poter usufruire delle ferie, la mancata pianificazione di assunzioni adeguate minime per sostituire il personale in pensione". I sincacati parlano anche della questione sicurezza, "tema su cui ad oggi Trenitalia ha fatto ben poco per trovare soluzioni condivise con le istituzioni". Nel quadro generale si pone anche la situazione della Valsugana. "La questione bordini dei treni in Valsugana è assolutamente irrisolta nonostante la Provincia abbia chiesto a Rfi con urgenza di rinnovare i binari a fine 2022. I treni minuetto, come avevamo già denunciato in tempi non sospetti, continuano ad avere problemi ai bordini e quindi soppressioni programmate". Secondo i sindacati a questi disagi "se ne aggiungeranno di ulteriori per i lavori nella tratta Borgo-Bassano dovuti all'installazione del sistema di sicurezza marcia treno. Un intervento che comporterà la chiusura della linea in tale tratta dal prossimo lunedì, 12 giugno, al 12 agosto, con notevoli problematiche per i viaggiatori".