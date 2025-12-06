Mamma morta a Vibo Valentia dopo decesso del feto, 2 indagati

Stando agli esiti dell'esame autoptico, la Procura ipotizza una condotta caratterizzata da negligenza, imperizia e imprudenza che hanno portato al tragico epilogo. La vittima si chiamava Martina Piserà, di Pizzo Calabro: era al settimo mese di gravidanza

La ricostruzione

I fatti risalgono all'alba del 4 maggio scorso. Alla base del decesso - stando agli esiti dell'esame autoptico - la Procura ipotizza una condotta caratterizzata da negligenza, imperizia e imprudenza che hanno portato al tragico epilogo. Martina Piserà, di Pizzo Calabro, ma residente a Filandari, si trovava al settimo mese di gravidanza quando nel corso della notte del 4 maggio, a causa di alcuni dolori, si è recata in ospedale a Vibo Valentia. Qui, dopo una visita e un'ecografia, i medici del reparto di Ginecologia hanno comunicato alla donna il decesso del feto. Alla notizia, la 32enne ha avvertito un malore e le sue condizioni sono precipitate. I medici hanno tentato di rianimarla per oltre un'ora, ma non c'e' stato nulla da fare. La Procura di Vibo, nell'immediatezza dei fatti, aveva disposto il sequestro della salma, delle cartelle cliniche e ordinato l'autopsia.