Quante ne sai sulle notizie della settimana? FAI IL QUIZ

Apprensione nei giorni scorsi per Papa Francesco, sottoposto ad un intervento chirurgico presso l’ospedale Gemelli di Roma. L'operazione è durata oltre tre ore ed è stata conclusa con successo; le condizioni di Bergoglio sono buone secondo i medici. Intanto la Premier Giorgia Meloni si è recata all'estero per una visita lampo in cui si è parlato di un tema caldo come quello degli aiuti internazionali e dei flussi migratori.

Oltre confine prosegue il conflitto Russia Ucraina (SPECIALE) con il bombardamentod i un sito strategico per entrambi i fronti, rimasto gravemente danneggiato e per cui si temono pesanti conseguenze.

Oltreoceano, invece, l’ex vice presidentedegli Stati Uniti Mike Pence ha fatto un importante annuncio, mentre i cittadini newyorkesi si svegliavano avvolti da unacoltre di fumo che ha colorato il cielo di arancione, creando disagi e rischi per la salute.

E ancora, mentre ci si appresta ad affrontare un nuovo fine settimana, è giunta la notizia che il Portogallo sperimenterà in 39 aziende private la settimana lavorativa breve. A novembre l'esperimento si concluderà e sarà valutata questa fase sperimentale.

Passiamo allo spettacolo. Sono state avviate le riprese di un'attesissima pellicola dedicata ad un personaggio di fantasia amato da generazioni e generazioni di tutte le età, ma per rendere il set credibile sono state esaurite le scorte mondiali di un preciso colore di vernice.

Dal cinema al wrestling, dove gli appassionati hanno dovuto dire addio a Hossein Khosrow Ali Vaziri, icona del wrestling americano durante gli anni Ottanto, tanto da essersi guadagnato durante la carriera un soprannome conosciuto in tutto il mondo.

E ancora, la musica: lo Stadio Dall'Ara di Bologna lo scorso 6 giugno ha ospitato la prima data del tour estivo di una star del rock di casa nostra, per 2 ore e 40 minuti di grandi classici e live inediti.

