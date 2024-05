Meteo, con Ciclone Normanno piogge al Sud ma weekend di sole

Prosegue la lunga corsa del Ciclone Normanno, partito dalla Normandia e diretto in Russia. La perturbazione, nelle prossime ore, porterà maltempo sul meridione italiano, con le piogge più intense attese sulla Sicilia. La bassa pressione, scivolata negli ultimi 2 giorni dalla Normandia verso l'Italia centro settentrionale, sta attraversando il Canale di Sardegna per portarsi sulle estreme regioni meridionali. Nelle prossime ore sono attese piogge moderate a tratti forti sulla Sicilia, localmente anche sul resto del Sud. Ombrelli aperti anche sul Lazio meridionale e sul medio versante adriatico. Qualche rovescio, infine, non sarà da escludere sul Nord-Est, in particolare a ridosso dei rilievi alpini. Le temperature caleranno in modo sensibile al Sud, mentre aumenteranno, altrettanto sensibilmente, al Nord; una via di mezzo al Centro.