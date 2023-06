Catania, 52enne investe moglie e amica della donna che muore

Il fatto è avvenuto nella zona industriale del capoluogo etneo. La prima a intervenire sul posto è stata la polizia municipale. Secondo quanto si è appreso è stato il 52enne a chiamare la sala operativa del 112. Gli agenti lo hanno preso e condotto negli uffici della squadra mobile per un interrogatorio. L'uomo ha confessato il femminicidio. Una donna è morta sul colpo mentre la moglie dell'omicida, non è in pericolo di vita. Sarà presto sentita dalla Questura.

L'uomo era a processo per violenze sulla moglie Piero Maurizio Nasca, il 52enne fermato per il tentato omicidio della consorte, Anna Longo, di 56 anni, rimasta ferita, e di un'amica della donna, Cettina 'Cetty' De Bormida, di 69 anni, morta sul posto. L'uomo che in passato era stata denunciato anche per reati contro il patrimonio era stato anche sottoposto nel 2018 all'ammonizione da parte del Questore. La donna si era riavvicinata al marito. Secondo la ricostruzione della Procura, obiettivo principale dell'uomo sarebbe stata Cetty De Bormida, a sua avviso 'colpevole' di avere tentato di convincere la moglie a lasciarlo.