Verona, cinque poliziotti arrestati per tortura e pestaggi in questura

La ricostruzione dei fatti

Secondo le accuse, gli agenti avrebbero in diverse occasioni pestato persone fermate per strada nel corso di controlli, per poi truccare i verbali in modo tale da allontanare responsabilità e sospetti. Non si tratta di un caso isolato: oltre ai cinque arrestati, ci sono una decina di poliziotti indagati. Lo dimostra il trasferimento (alcuni per non aver impedito le violenze) nelle settimane scorse di una ventina di agenti per rilievi di natura penale e disciplinare.

Vittorio Pisani: "Affronteremo momento con dignità e compostezza"

Il capo della polizia, Vittorio Pisani, ha commentato quanto accaduto: "Affrontiamo questo caso con dignità e compostezza". E ancora: "Ringrazio la procura della Repubblica di Verona per la fiducia accordata alla Polizia di Stato nel delegare alla locale Squadra Mobile le indagini riguardanti gli operatori appartenenti alla stessa questura. La levatura morale della nostra amministrazione ci consente di affrontare questo momento con la dignità e la compostezza di sempre".