Migranti, nave Life Support sbarcherà domani a Marina di Carrara

Sono 29 i migranti a bordo della nave Life Support di Emergency che sbarcheranno il 5 giugno a Marina di Carrara, in provincia di Massa Carrara. Le persone, soccorse in acque internazionali nell'area di ricerca e soccorso libica, erano partite da Sabratah, in Libia la notte dell'1 giugno scorso e sono state soccorse dalla Life Support il 2 giugno. Tra loro ci sono tre donne e un minore. Terminate le procedure di sbarco, il gruppo di migranti sarà accompagnato nel vicino centro fieristico Imm-Carrarafiere per le visite mediche e i controlli.

I racconti dei migranti

"Il padre di mio figlio ora è in Libia - ha raccontato una donna di 22 anni proveniente dall'Eritrea e soccorsa assieme al figlio di due anni -. Volevamo mettere in salvo il piccolo da quell'inferno, ma non avevamo i soldi per pagare il viaggio per tre. Ci siamo detti che nostro figlio doveva studiare e non vivere in un Paese dove la gente si uccide per strada. Il mio amore si è sacrificato. Ora ho paura che non ci rivedremo mai più". Un ragazzo del Gambia di 18 anni ha invece parlato di "un senso di speranza" provato da tutti al momento della partenza. "Sull'imbarcazione c'erano due motori - ha aggiunto -. Ci avevano detto che le luci delle piattaforme petrolifere erano l'Italia e quindi a noi tutti sembrava un viaggio semplice. Invece dopo poche ore dalla partenza, il primo motore si è rotto. Ne restava solo uno e non eravamo neanche a metà del viaggio. Ero nel panico ma non sarei tornato indietro perché in Libia si rischia la vita ogni giorno".