Bari, trovato il corpo di una 54enne in una villa privata a Monopoli

Il cadavere di una donna di 54 anni è stato rinvenuto ieri in un'abitazione, una volla privata, in contrada Tavarello a Monopoli (Bari). E' successo ieri sera intorno alle 19.30. Sul posto i carabinieri, intervenuti a seguito di una segnalazione al 112 insieme al personale della Sezione Investigazioni Scientifiche del Comando Provinciale di Bari per i rilievi. Sono in corso le indagini per accertare le cause della morte.