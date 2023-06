4/12

FRIULI VENEZIA-GIULIA Tempo stabile su tutta la regione al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi. Instabilità in aumento nel pomeriggio con acquazzoni e temporali sparsi in formazione sulle Alpi e in movimento poi verso le pianure, più asciutto lungo le coste. Graduale esaurimento dei fenomeni dalla serata. TRENTINO ALTO-ADIGE Nuvolosità irregolare al mattino, instabile nel pomeriggio con acquazzoni e temporali, localmente intensi. Ancora precipitazioni in serata.