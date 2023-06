Martina Mucci, indagata fidanzata dell'ex compagno mandante pestaggio

Indagato anche un altro giovane



Indagato anche un altro giovane. Salgono dunque a 6 le persone coinvolte. Per l'agguato sono tuttora in carcere Mattia Schininà, 21 anni ed Emiliano Laurini, 41 anni. Quest’ultimo ex collega di lavoro di Mucci, per la procura di Prato è il mandante dell'agguato. Mentre il 21enne ha avuto un ruolo da tramite, avrebbe procurato gli aggressori della donna, che sono Kevin Mingoia, 19 anni e un sedicenne. Da chiarire il movente del pestaggio.