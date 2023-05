Riprese le ricerche di Denise, scomparsa durante rafting nel Cosentino

Sono riprese all'alba le ricerche di Denise, la ragazza di 19 anni dispersa nel fiume Lao , nel Cosentino, mentre faceva rafting con un gruppo di amici. Finora è stato trovato il suo caschetto protettivo ma di lei ancora nessuna traccia. Il fiume si trovava in piena a causa delle incessanti piogge cadute negli ultimi giorni nella zona. La Procura della Repubblica di Castrovillari intanto ha aperto un'inchiesta per accertare eventuali responsabilità.

Le ricerche

Le ricerche si stanno concentrando in queste ore nella zone del fiume dove è stato trovato il caschetto. Sul posto ci sono i vigili del fuoco, i carabinieri, il Nucleo speleo fluviale e gruppi di volontari. Già da ieri sono arrivati anche i genitori di Denise. La ragazza risiede con la famiglia a Cinquefrondi, in provincia di Reggio Calabria, e frequenta il liceo statale di Polistena. La giovane si trovava da alcuni giorni in provincia di Cosenza in gita scolastica.