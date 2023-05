Naufragio Lago Maggiore, indagini in corso: cosa sappiamo

Resta avvolta dal mistero la morte dei quattro componenti dell'equipaggio dell'imbarcazione affondata domenica. I superstiti prelevati da un jet privato. L'ex agente dal Mossad ancora al servizio dello Stato, secondo quanto confermato da Israele. Cosa sappiamo finora ascolta articolo Condividi

Tredici passeggeri israeliani, otto italiani, nessun nucleo familiare a bordo, a parte lo skipper e la compagna di origini russe, un compleanno da festeggiare. Sono ancora molti i punti da chiarire nella gita finita in tragedia sul Lago Maggiore tra 007, tra cui alcuni appartenenti al Mossad, il servizio di sicurezza israeliano. La barca era di proprietà di Claudio Carminati, 53 enne della provincia di Varese, che ora è ufficialmente indagato per naufragio e omicidio colposi. I sopravvissuti rientrati immediatamente a casa La Goduria, sulla via del rientro da un pranzo sulle isole Borromeo, è naufragata a causa di una tempesta di pioggia, grandine e vento, che l'ha fatta prima capovolgere e poi affondare a Lisanza (Varese), provocando la morte di quattro persone: gli 007 italiani Claudio Alonzi e Tiziana Barnobi, l'ex appartenente al Mossad Shimoni Erez e la compagna di Carminati, Anya Bozhkova. I sopravvissutio, arrivati a riva grazie all'aiuto di un gruppo di ragazzi a bordo di una barca, e di un secondo skipper arrivato in loro ausilio con un secondo natante, dopo un breve passaggio in vari ospedali della provincia sono rientrati immediatamente a casa. Un jet privato utilizzato per il recupero È stato un jet privato utilizzato per voli sensibili ufficiali, decollato da Israele e atterrato a Milano, a recuperare i sopravvissuti del naufragio. "Che sulla barca l'occasione fosse un momento di festa è possibile, ma. non si può escludere che prima vi siano stati altri tipi di incontri", ha riferito una fonte all'Ansa. A dare risposte alle tante domande in sospeso potrebbe essere la stessa imbarcazione, per la quale le operazioni di recupero sono fallite per due giorni di fila.

Nessuna autopsia sui corpi delle vittime Nel proseguo delle indagini sulle circostanze che hanno portato al capovolgimento della Gooduria, la Procura di Busto Arsizio sta acquisendo tutta la documentazione utile, partendo dai documenti di immatricolazione della barca, che contengono i dati tecnico legali tra cui il pescaggio dello scafo, la portabilità massima, eventuali lavori di ampliamento o ammodernamento (che al momento non risulterebbero) e le dotazioni di sicurezza. Sono al vaglio anche i bollettini meteo, gli orari in cui sarebbero stati divulgati e la corrispondenza tra il tipo di alert e la portata delle precipitazioni che effettivamente si sono verificate. Non saranno invece svolte le autopsie sulle quattro vittime. Stando a quanto apprendo, in queste ore stanno tornando nei luoghi indicati dai loro cari i corpi di Anya Bozhkova, Tiziana Barnobi, Claudio Alonzi e dell'israeliano Erez Shimoni. Il medico legale ha accertato che sono morti per 'annegamento' e che non presentano segni lesioni e la Procura ha ritenuto di non effettuare ulteriori accertamenti. leggi anche Barca ribaltata sul Lago Maggiore, skipper indagato

L'ex agente del Mossad già rimpatriato La salma del pensionato cinquantenne del Mossad Shimoni Erez è arrivata in Israele mercoledì 31 maggio, come ha annunciato n una nota del primo Ministro israeliano a nome dell'agenzia. "Il Mossad ha perso un caro amico, che ha dedicato la sua vita alla sicurezza dello Stato di Israele per decenni, anche dopo essere andato in pensione", si legge ancora nel comunicato.

Gli agenti saranno riconvocati dalla Procura Sentiti come testimoni dai carabinieri nelle ore immediatamente successive al naufragio i 19 agenti dell'Aise e quelli del Mossad a bordo della 'Gooduria' si sono limitati a dire rispettivamente: "Sono un funzionario della Presidenza del Consiglio" e "Faccio parte di una delegazione governativa israeliana". Questo quanto è trapelato dalle indagini coordinate dalla Procura di Busto Arsizio che li riconvocherà nei prossimi giorni con l'obiettivo di ricostruire come e perché l'imbarcazione sia affondata durante una tromba d'aria. Gli 007 forniranno le loro versione sulla dinamica dei fatti mentre potrebbero decidere di non rispondere in maniera esaustiva a domande sul perché si trovassero a Sesto Calende, se solo per partecipare alla gita in acqua per il compleanno di uno dei sopravvissuti israeliani o anche per uno scambio di informazioni.

A che punto sono le indagini sul caso Nelle prossime ore, i sommozzatori dei vigili del fuoco riporteranno a galla il relitto della barca quindici metri che, raccontano in paese, Carminati decise di costruire con le sue mani anni fa inventandosi un'attività imprenditoriale pubblicizzata su Booking e recensita da soli due passeggeri col voto 'eccezionale'. La 'Gooduria' è stata chiamata così in onore del soprannome di Carminati che ci viveva con la moglie russa Anya Bozhkova. Il 27 maggio Sesto Calende ha ospitato le celebrazioni dei 100 anni dell'Aeronautica alla Training Academy di Leonardo che qui ha la sua sede. Tra gli ospiti anche il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, l'europarlamentare Isabella Tovaglieri, il deputato Stefano Candiani oltre ai dirigenti della società leader nella costruzione degli elicotteri. "Può essere che i passeggeri siano arrivati a Sesto Calende anche per partecipare a questo evento?". "Può essere", si è limitata a rispondere all'Agi una fonte investigativa. L'interesse degli inquirenti è focalizzato al momento solo a stabilire se la 'Gooduria' navigasse in condizioni di sicurezza e se il comandante avrebbe potuto evitare la sciagura. Sulle ragioni per cui gli agenti si trovassero lì non c'è interesse investigativo. Per l'1 giugno il sindaco Giovanni Buzzi ha proclamato il lutto cittadino "vista la profonda commozione tra i cittadini, nella nazione e a livello internazionale, in particolare nelle comunità di appartenenza delle vittime".