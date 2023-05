Toscana, autobus con studenti fuori strada a Pontremoli: feriti

Cronaca

Incendio scuolabus a Roma, accertamenti su origine dolosa

Nel rogo scoppiato in via Ostiense sono rimasti distrutti 22 pulmini adibiti al trasporto scolastico. Il Campidoglio ha riferito tramite una nota che sono in corso accertamenti e che appare possibile la natura dolosa delle fiamme, innescate in diversi punti

Potrebbe avere un'origine dolosa l'incendio scoppiato la sera del 18 marzo in via Ostiense in cui sono rimasti distrutti 22 pulmini adibiti al trasporto scolastico della società privata Tundo. Lo ha riferito il Campidoglio in una nota

Nel comunicato il Comune di Roma ha spiegato che sul rogo sono in corso gli accertamenti della magistratura e dei vigili del fuoco