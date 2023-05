Monza, incidente in moto a Seregno: morta 17enne dopo caduta

Incidente mortale a Seregno in provincia di Monza. Beatrice Zaccaro, una diciassettenne, è morta dopo essere caduta da uno scooter guidato da un giovane di 16 anni. I due ragazzi si erano conosciuti nella notte tra venerdì e sabato e avevano deciso di andare a mangiare in un fast food per poi tornare dagli amici. Per cause ancora da accertare il ragazzo, che non aveva il patentino, ha perso il controllo del mezzo e i due sono finiti a terra. Nell'impatto Beatrice ha battuto violentemente la testa, perdendo conoscenza - non si sa se avesse il casco - ed è stata trasferita d'urgenza al Niguarda di Milano. Le sue condizioni sono apparse da subito disperate e il gravissimo trauma riportato non le ha lasciato scampo. Il giovane, che non ha riportato ferite gravi, è stato sottoposto ad alcol test ed è risultato negativo e ora la sua posizione è al vaglio degli inquirenti.