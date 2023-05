Migranti, sbarchi a Lampedusa e Crotone. Geo Barents approderà a Bari

Gli sbarchi a Lampedusa

A Lampedusa il primo sbarco ha riguardato dieci tunisini, fra cui c'erano una donna e tre minorenni. Il gommone sul quale viaggiavano è stato soccorso dalla motovedetta G119 della guardia di finanza. I migranti hanno dichiarato di essere salpati da El Mahdia, in Tunisia. Si tratta del primo sbarco dopo oltre 10 giorni di maltempo che ha impedito, di fatto, le partenze tanto dalla Tunisia quanto dalla Libia. Altri 42 migranti, fra cui c'era un minore, sono stati soccorsi in area Sar dalla motovedetta Cp324 della guardia costiera. I migranti erano su una barca di legno di sette metri, probabilmente partita da Sabrata, in Libia. Sono stati trasbordati sull'unità di soccorso e la carretta è stata lasciata alla deriva. Le 42 persone, dopo lo sbarco a molo Favarolo e il primo triage sanitario, sono state portate all'hotspot di Lampedusa, così come i 10 migranti che erano sbarcati in precedenza.