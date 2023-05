Migranti, 42mila arrivi illegali nei primi 4 mesi 2023: i dati Frontex

Sono 80.700, quasi il 30% in più rispetto a un anno fa e il totale più alto per il periodo gennaio-aprile dal 2016. E' quanto comunica l'agenzia europea per la protezione delle frontiere

80mila migranti da gennaio ad aprile in Europa, è record dal 2016. Frontex, l'agenzia per il controllo delle frontiere esterne Ue, ha comunicato i numeri degli ingressi illegali relativi al primo quadrimestre dell'anno. "Sulla rotta del Mediterraneo centrale sono aumentati a quasi 42.200" - precisa - "si tratta di un dato quadruplicato rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, raggiungendo il livello più alto da quando Frontex ha iniziato a raccogliere dati nel 2009". La rotta rappresenta così "poco più della metà degli attraversamenti irregolari nell'Ue fino a quest'anno", ovvero "circa 80.700, quasi il 30% in più rispetto a un anno fa e il totale più alto per il periodo gennaio-aprile dal 2016".