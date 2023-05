Quante ne sai sulle notizie della settimana? FAI IL QUIZ

Continuano pioggia e allagamenti in alcune regioni d'Italia, intanto inizia la conta dei danni nei comuni colpiti lo scorso 16 e 17 maggio dall’alluvione che ha investito l'Emilia Romagna (SPECIALE) Il Governo Meloni si è dato subito da fare stanziando un primo pacchetto di aiuti che servirà a garantire i soccorsi immediati.

Intanto il Tar ha sospeso fino al 27 giugno l'efficacia del nuovo decreto con cui il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti disponeva l’abbattimento degli orsi Jj4 e Mj5, mentre il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha confermato l'accordo per la cessione di una quota di minoranza di Ita a un gruppo straniero.

Novità su un caso di cronaca che ha scosso tutto il mondo, la scomparsa della bambina inglese Maddie McCann durante una vacanza in Portogallo con la famiglia. Al via le ricerche presso il bacino artificiale sul fiume Arade, in Algarve, zona frequentata dal sospettato per rapimento Christian Brueckner.

Il mondo della musica ha dovuto dire addio ad una regina del rock senza tempo, mentre la band pugliese dei Negramaro si appresta a festeggiare un importante anniversario di carriera. Per l'occasione, nuovo tour e una grande festa all'aeroporto di Galatina (Lecce), il prossimo 12 agosto.

Due episodi importanti sul fronte calcistico. Durante la partita Valencia-Real Madrid gravi insulti razzisti sono stati rivolti dagli spalti ad un giocatore in campo; la Juventus, invece, avrà un bel da fare durante il prossimo campionato data la dichiarazione della penalizzazione voluta dalla Corte federale d'appello della Figc nell’ambito del processo plusvalenze.

Infine, c'è vita su Marte? Se lo chiederanno in molti dopo il fatto avvenuto mercoledì intorno alle 21:16 ora italiana.

Verifica quanto sei preparato sui fatti della settimana con il News Quiz di SkyTg24.