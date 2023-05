Ragazzo in monopattino morto a Roma investito da pirata della strada

Cronaca

Nel mese di aprile potrebbe arrivare l'approvazione del decreto Infrastrutture, che conterrà importanti aggiornamenti in materia stradale. “Le norme sono vecchie di decenni”, denuncia il ministro dei Trasporti Matteo Salvini. All’interno sarà presente una stretta sui monopattini elettrici e probabilmente nuovi obblighi per le aziende di sharing, nonostante i dati evidenzino come gli incidenti che coinvolgono tali veicoli siano in calo