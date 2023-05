Argentero al Salone del Libro: "Sono stufo del ruolo da bravo ragazzo"

Una trama rock and roll e un po’ spinta, per sua stessa ammissione. L’attore ripercorrendo la sua carriera ha poi dichiarato: “Del Grande Fratello non amo parlare, perché non mi rappresenta più”

La storia ruota attorno a un imprenditore romano spavaldo ed edonista che si ritrova da un giorno all’altro agli arresti domiciliari, confinato in quella che era la sua stanzetta da adolescente nella casa di villeggiatura dei genitori. Un libro politicamente scorretto, a tratti “scurrile e pornografico”, per stessa ammissione di Argentero. “C’è stato un lavoro di editing, un passaggio necessario che da profano non conoscevo: di lettura in lettura è stato ripulito da alcuni eccessi, ma la prima versione era molto più sporca. Quando mia madre lo ha letto è rimasto piuttosto sconcertata”, ha ironizzato l’attore che ha confessato di voler scrollarsi di dosso il ruolo da bravo ragazzo con la faccia pulita che interpreta nel cinema e nella vita. “Sono uno che faticava a presentarsi all’interrogazione senza aver studiato e che ancora fa fatica a lasciare le cose incompiute, a non finire i compiti a casa”. Ha poi aggiunto: “Quel libro non parla di me, ma nessuno si aspettava che io potessi scrivere certe cose, forse perché agli occhi degli altri ho un’immagine ben definita”. E sulla moglie Cristina Marino ha detto: “Ho avuto tutto il suo supporto. È stata la prima a leggerlo e spronarmi”.

Il capitolo Grande Fratello

Luca Argentero, laureato in economia, è approdato in TV nei primi anni 2000 come concorrente del Grande Fratello. Ha poi spiccato il volo grazie a ruoli di rilievo in pellicole firmate da Cristina Comencini, la prima regista a dirigerlo in A Casa nostra (2006), e da Ferzan Ozpetek, celebre l’interpretazione di Lorenzo in “Saturno contro”. Proprio sulle sue origini si è espresso in modo piuttosto netto: “Quello che mi infastidisce è che il GF venga sempre citato come se tutto fosse partito da lì, ma c’è un mare di mezzo e per questo non può essere più considerato punto di partenza”. Ha poi continuato: “Ho un ricordo eccezionale di quel periodo, ma non amo parlare del GF in sé, perché il programma di oggi non ha niente a che vedere con l’esperimento sociale della mia edizione. Noi eravamo dei ragazzi qualsiasi buttati là a fare niente, una cosa divertente perché era propria di quel momento storico”.