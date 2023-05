Salone del libro, nel romanzo di Barbero poca Storia e tanto sesso

La storia oltre la Storia



Ambientato a New York alla vigilia dell'11 settembre, "Brick for stone", sulla cui copertina campeggiano le twin towers, non vuole raccontare un'epoca ma trasportare in un mondo frenetico che colpisce il lettore più che per l'energia dei protagonisti che per la cura dei dettagli. Il racconto è monopolizzato dalla banda di personaggi sgangherati e dalle loro peripezie al limite dell'assurdo. Uno studioso di scritte oscene, un esperto di strategie per tenere lontani gli insetti dalle installazioni elettriche, un gruppetto di ragazzi del Bronx di cui l'autore cerca di esplorare l'universo psicologico per quanto distante e ignoto. "Non me ne ero reso conto", risponde Barbero incalzato da Daria Bignardi che gli fa notare che è un romanzo pieno di scene di sesso. Qualche esitazione prima di ammettere che è vero: "dentro un romanzo ci metto tutte le cose interessanti della vita e il sesso è una delle più importanti".