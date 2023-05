Maltempo, travolto da un albero a Reggio Calabria: morto 57enne

Un uomo di 57 anni, Giovanni Pellicanò, è morto a Reggio Calabria dopo essere stato travolto da un albero crollato per il forte vento, un grande pino alto circa venti metri. È avvenuto in via San Giuseppe, nel quartiere Gebbione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale del 118 e la polizia.

A quanto si è appreso l'uomo, avvocato penalista conosciuto in città, stava passeggiando con il proprio cane quando è stato travolto dall'albero. Risiedeva nelle vicinanze del luogo dell'incidente, una piccola pineta. I vigili del fuoco si sono messi all'opera per rimuovere il corpo da sotto l'albero. Le indagini sono condotte dalla polizia, presente con le volanti e la scientifica. La procura della Repubblica è stata informata dell'accaduto e attende i primi rilievi per valutare come procedere.

Forte vento a Reggio Calabria

L'ondata di maltempo che sta interessando la Calabria, per la quale è in atto l'allerta arancione su quasi tutta la regione, a Reggio Calabria ha portato forti raffiche di vento, con punte di velocità di 115 km/h. Quest'ultimo ha causato danni in varie zone della città. Diversi sono stati gli alberi caduti per le strade in vari quartieri. Il Museo archeologico nazionale, che ospita le statue dei Bronzi di Riace, ha dovuto chiudere a causa dei danni causati alla recinzione del cantiere di piazza De Nava. Per motivi di sicurezza è stata transennato il marciapiede antistante il museo, chiudendo la via d'accesso al Marrc. La tempesta di libeccio che ha interessato Reggio Calabria ha anche abbattuto numerosi platani sul viale Galileo Galilei, l'arteria che collega la Stazione Centrale delle Ferrovie dello Stato con lo Stadio comunale Granillo, senza conseguenze per le persone. A causa dell'allerta diffusa dalla Protezione civile regionale, l'Amministrazione comunale di Reggio ha disposto la chiusura di tutti i cimiteri cittadini per la giornata odierna e fino al cessare dell'emergenza maltempo.