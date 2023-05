Laura Pausini, i genitori puliscono la strada col fango a Solarolo

La cantante romagnola pubblica una foto dei suoi genitori che, come tanti volontari, scendono in strada per spalare il fango nella regione devastata dalle alluvioni

La foto

Nella foto postata su Instagram, Gianna e Fabrizio indossano stivali e hanno in mano la scopa per aiutare a ripulire il fanclub di Solarolo , in provincia di Ravenna, dedicato alla Pausini. La cantante lancia anche un appello sui social in merito alla gravissima situazione della sua zona. “Sono molto in ansia per la mia regione, per la mia famiglia, tutti i miei amici che vivono lì e i miei concittadini” ha scritto la cantante sui social.