Alluvione Emilia Romagna, quali sono i fiumi esondati

Nell' Emilia Romagna devastata dal maltempo, è allerta sulla piena dei fiumi. Attenzione massima per i corsi d'acqua della zona centro-orientale. I dati forniti dalla Regione sulle alluvioni di questi giorni parlano chiaro. 23 i fiumi finora esondati. 13 corsi d’acqua sopra il livello di massimo allarme. 41 comuni distrutti dalle esondazioni. Altri 48 interessati da dissesti e frane.

Rischio esondazioni

Allerta per il fiume Secchia nella pianura modenese. Ingrossati gli affluenti del Reno. Il fiume, uno dei più lunghi d’Europa, ha già raggiunto livelli superiori alla soglia 3 in particolare nella zona di valle di Cento. Anche sul fiume Panaro si registra una piena ma di minore entità. I fiumi romagnoli raggiungono piene superiori ai massimi storici. Mentre nei tratti vallivi i livelli idrometrici sono in lenta decrescita.