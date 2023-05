Incidente Ciro Immobile, indagine chiusa senza colpevoli

L’indagine sull’incidente tra l’auto di Ciro Immobile e il tram a Ponte Matteotti si chiude senza colpevoli. I vigili urbani ritengono impossibile accertare le responsabilità individuali. Pertanto, in assenza di denunce di parte, gestiranno la situazione le assicurazioni. Il capitano della Lazio aveva accusato il conducente di essere passato con il semaforo rosso: “Il semaforo era verde e non mi sono distratto. Altrimenti non sarei riuscito a sterzare frenando immediatamente”. La versione del conducente Atac è diametralmente opposta: “Ricordo di aver superato il semaforo col verde e l’auto che sopraggiungeva a grande velocità”. A grandi linee questa dinamica era stata confermata anche dai passeggeri del 19, ascoltati come testimoni. Non è escluso che i periti di parte si accordino su un "concorso di colpa", ma la vicenda potrebbe finire davanti a un giudice di un tribunale civile.