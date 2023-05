Chi è il pilota tifoso che ha disegnato in cielo lo stemma del Napoli

E’ un grande tifoso del Napoli e ha deciso di sorvolare il Golfo disegnando nel cielo un maxi stemma della sua squadra del cuore. L’immagine, qualche giorno fa, è diventata virale grazie a un tweet di flightradar.com (LO SPECIALE DI SKY TG24 SULLO SCUDETTO DEL NAPOLI).

Chi è il pilota-tifoso che ha “disegnato” lo stemma del Napoli

Fabio R., 39 anni, pilota brevettato, lavora da tempo in una grande azienda aerospaziale campana e il 9 Maggio ha postato la foto di una N gigante tracciata nel cielo, sui suoi social. Era la traiettoria di un volo. Qualche tempo fa, spiega sulla sua pagina LinkedIn, aveva fatto una promessa a un caro amico, Agostino: se il Napoli avesse vinto lo scudetto, loro due avrebbero volato tracciando in cielo lo stemma della squadra. Così è stato. Nulla di strano, però: quel volo, come altri, è compreso nelle ore da accumulare in un anno per mantenere attiva la licenza. Ciò che cambia è il disegno nel piano di volo: piccola variazione per festeggiare un traguardo tanto atteso in modo originale.

Come il pilota ha disegnato lo stemma del Napoli

Non esiste, è bene precisarlo, un modo codificato per realizzare questa traiettoria. Per quello che ne sappiamo, Fabio R. ha disegnato il percorso su Google Earth, ha generato un file con tutte le coordinate, poi lo ha importato nell’applicazione per piloti. Da questa applicazione si può inviare, via Bluetooth, il percorso sullo schermo dell’aereo. E da lì, con un po’ di perizia e un po’ di esperienza, contrastando il vento, è riuscito a seguire i punti in maniera più o meno precisa. Non solo calcio: il pilota appare essere anche un grande sostenitore della città di Napoli, come emerge dalle spettacolari foto aeree pubblicate su LinkedIn, che celebrano le bellezze partenopee.