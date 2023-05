Calabria, sequestrate 3 tonnellate di cocaina nel porto di Gioia Tauro

L'operazione è stata svolta dalla Guardia di finanza del comando di Reggio Calabria. Il carico si trovava in due container provenienti da Guayaquil, in Ecuador, ed erano destinati in Armenia. La vendita della cocaina, risultata purissima, avrebbe fruttato ai trafficanti oltre 800 milioni di euro ascolta articolo Condividi

Sequestro di cocaina da record in Calabria, nel porto di Gioia Tauro. I finanzieri del comando provinciale di Reggio Calabria ed i funzionari dell'Ufficio dogane hanno trovato due tonnellate e 734 chilogrammi di cocaina purissima. Il carico si trovava in due container provenienti da Guayaquil, in Ecuador, ed erano destinati in Armenia, attraverso il porto di Batumi, in Georgia. I container erano refrigerati e lunghi oltre 12 metri: al loro interno, la droga era nascosta in un carico di frutta composto da 78 tonnellate di banane.

L'operazione La ben riuscita operazione della Guardia di finanza è il frutto di una lunga e complessa attività di monitoraggio e di analisi costante delle rotte commerciali che dal Sud-America giungono al Mar Nero, transitando dallo scalo calabrese. Per arrivare al sequestro odierno, gli investigatori avevano individuato in particolare due container tra i migliaia in transito che dalla località ecuadoriana erano destinati in Armenia. Dati, documenti e controlli incrociati hanno permesso agli investigatori di corroborare le proprie ipotesi e procedere così all'ispezione dei container che si sono infatti rivelati carichi di cocaina.

Carico dal valore di 800 milioni di euro La cocaina sequestrata a Gioia Tauro è risultata di qualità purissima ed in perfetto stato di conservazione. I trafficanti dalla sua vendita avrebbero potuto ottenere un introito di oltre 800 milioni di euro. Per le operazioni di trasporto e la successiva distruzione sono stati impiegati oltre 30 militari specializzati della Guardia di Finanza che hanno curato il dispositivo di sicurezza. Tutti i container trasportavano frutti esotici provenienti dall'Ecuador e sarebbero dovuti arrivare anche in porti esteri come Croazia, Grecia e Georgia.