Sky Inclusion Days, l’evento dedicato a inclusione e diversità

Domenica 14 e lunedì 15 maggio la due giorni organizzata da Sky, in collaborazione con l'associazione Lidia Dice, al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia di Milano. Al centro testimonianze, performance, workshop e dibattiti per riflettere sul tema del rapporto con la diversità in tutte le sue declinazioni: dalla parità di genere ai diritti delle persone LGBTQ+, dalla disabilità alla body positivity, dal background etnico all'inclusione digitale e del linguaggio, con uno sguardo al confronto tra generazioni

Prende il via oggi Sky Inclusion Days con Figli ≠ Genitori, l’evento di Sky dedicato ai temi dell’inclusione e della diversità, organizzato in collaborazione con l’associazione no profit Lidia Dice. Due giorni di testimonianze, performance, workshop, incontri e dibattiti domenica 14 e lunedì 15 maggio a Milano, al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci, per riflettere sul tema del rapporto con la diversità in tutte le sue declinazioni: dalla parità di genere ai diritti delle persone LGBTQ+, dalla disabilità alla body positivity, dal background etnico all’inclusione digitale e a quella del linguaggio, con uno sguardo sempre attento al confronto tra generazioni e al rapporto tra genitori e figli. Tanti gli ospiti che con i loro contributi arricchiscono il palinsesto. Dalle performance artistiche di Michele Bravi, Vinicio Marchioni e Omar Hassan agli approfondimenti con il Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli e la scrittrice Elisabetta Dami; dalle testimonianze degli sportivi come Sara Gama e Giorgio Minisini, ai contributi della scienziata Amalia Ercoli Finzi (TUTTE LE INFORMAZIONI E IL PROGRAMMA DELL’EVENTO). L’evento si avvale del patrocinio di: Comune di Milano, Corecom Lombardia, Consolato Generale degli Stati Uniti, Camera di Commercio Americana, Camera di Commercio Britannica.

Il programma di domenica 14 maggio I lavori prendono il via oggi, domenica 14 maggio, alle 11.00 con le performances di Mariano Gallo, in arte Priscilla, della coreografa Macia del Prete e dell’attore Domenico Cuomo. A seguire spazio alla Festa della Mamma e al racconto di storie di sport con campioni come Sara Gama, Giorgio Minisini e Daniele Cassioli, oltre a un dibattito che approfondirà il tema della parità di genere, e che vedrà coinvolte la giornalista e scrittrice Francesca Barra, il regista Riccardo Milani e Silvio Petta, fondatore della community Superpapà. La giornata prosegue con un confronto sulla libertà nell’era digitale con il teologo Padre Paolo Benanti e uno sulla paternità biologica, affidataria e adottiva con il cantautore Niccolò Agliardi e il comico Antonio Ornano. Spazio anche all’arte con l’intervista a Omar Hassan. Durante la giornata non mancheranno un momento musicale affidato all’esibizione di Tommy Kuti e una performance dell’attore Vinicio Marchioni. approfondimento 8 marzo, l'allarme dell'Onu: servono 3 secoli per la parità di genere

Il programma di lunedì 15 maggio Lunedì 15 maggio, Giornata Internazionale delle Famiglie, si riparte alle 10.00 con Amalia Ercoli Finzi ed Elvina Finzi, un confronto mamma-figlia tra due generazioni di donne scienziate. Seguiranno altre storie di sport raccontate da giovani campioni e un approfondimento sul tema del razzismo e dell’antisemitismo con Michele Sarfatti. Focus sull’inclusione digitale e il progetto Sky Up che vede tra gli ospiti Salvatore Aranzulla e la tech influencer e imprenditrice digitale Fjona Cackalli. E ancora, un approfondimento sul linguaggio inclusivo con le linguiste Vera Gheno ed Elena Loewenthal e il comico Pierluca Mariti, oltre a un focus sul tema dell’autismo con Nico Acampora, fondatore di PizzAut. Non mancherà un confronto sull’inclusione nel mondo del lavoro con il Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli e l’atleta paralimpico e Presidente di Bionic People Alessandro Ossola. Spazio anche alla musica con una performance di Paola Gioia Kaze Formisano. Chiude la giornata il cantautore Michele Bravi in un suggestivo momento di parole e musica. approfondimento Si dice nero o di colore? Guida al linguaggio inclusivo

Dove seguire l’evento L’evento è disponibile in diretta sul canale 501 di Sky e in streaming su skytg24.it. Collegamenti e aggiornamenti anche su Sky TG24 e su Sky Sport 24. RTL 102.5 – radio ufficiale dell’evento – segue la due giorni con interviste e approfondimenti. Per partecipare e seguire i dibattiti live è sufficiente registrarsi a questo link. approfondimento Famiglie non tradizionali, cosa prevede la legge italiana