Paura a Moneglia (Genova), crolla una palazzina in ristrutturazione

Paura ieri sera poco dopo le 22 quando con un boato è collassato su se stesso un immobile di cinque piani in ristrutturazione a Moneglia, in provincia di Genova. A quanto risulta, non ci sono feriti ma sette persone sono state sfollate dal caseggiato vicino minacciato dai ponteggi crollati. ( TUTTE LE NOTIZIE - CROLLO DI UN PONTE IN CALABRIA )

La situazione

Sl posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Chiavari e di Genova e carabinieri oltre a una squadra cinofila per verificare che tra le macerie non ci fosse stato qualcuno che avesse magari cercato riparo dalla pioggia battente. Il cantiere è stato posto sotto sequestro e sono in corso i primi accertamenti per verificare le cause del crollo.