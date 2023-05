4/14

Il Messaggero: apertura con titolo "Polizia e Gdf, i nuovi vertici". Pisani al posto di Giannini che sarà prefetto di Roma. Alle Fiamme Gialle va Andrea De Gennaro. In Rai c'è il via libera a Roberto Sergio ad. Con Rossi dg parte la rivoluzione a Viale Mazzini. Spazio a "Universitari in tenda, fondi sbloccati per gli alloggi"